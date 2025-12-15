Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Dec 2025 8:04 AM IST
    date_range 15 Dec 2025 8:04 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഫു​ജൈ​റ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ഫു​ജൈ​റ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    ഫു​ജൈ​റ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​ടി​യ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ഇ​ൻ​കാ​സ്​ ഫു​ജൈ​റ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ക​മ്മി​റ്റി​ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കേ​ക്ക്​ മു​റി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന നെ​ല്ലാ​യ വി​ള​യൂ​ർ മു​തു​ത​ല അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ഗ​ര​സ​ഭ മ​ല​മ്പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ട​ക്കം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സീ​നി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ അ​ഴി​മ​തി ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും കൊ​ള്ള​ക്കും വ​ർ​ഗീ​യ​പ്രീ​ണ​ന​ത്തി​നും ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക്കും എ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഉ​സ്മാ​ൻ ചൂ​ര​ക്കോ​ട്, സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​തേ​ഷ് ന​മ്പ​റോ​ൻ, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നാ​സ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ്‌, ന​ദീ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സു​ബൈ​ർ അ​പ്ന, ഒ.​ടി. സു​ബൈ​ർ, ജോ​യി​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ക​ബീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

