Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:19 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം 26ന്

    ഫു​ജൈ​റ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം 26ന്
    ​ഫു​ജൈ​റ: ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​ഫു​ജൈ​റ​യി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്നു. ന​വം​ബ​ര്‍ 2വ​രെ ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സും ഫു​ജൈ​റ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ദി​ബ്ബ അ​ൽ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ ദി​ബ്ബ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള 52 പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്രാ​വ​ശ്യം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത്, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​കെ കൂ​ടി പ​ങ്കെ​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​തേ​ക​ത​യു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വാ​യ​നാ​സ്​​നേ​ഹം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ന​ൽ​കു​ക, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, സാ​ഹി​ത്യ, നാ​ട​ക, ക​ലാ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭാ​വ​ന​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​റി​വി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യു​ടെ വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മാ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മെ​ന്ന് ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ സു​പ്രീം സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ അ​ൽ സ​യൂ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യും പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​മാ​യും സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​വ​ലി​യ​നും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും.കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും യു​വാ​ക്ക​ളി​ലും വാ​യ​നാ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​റ​ബ്, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

