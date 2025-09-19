Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:04 AM IST

    ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഒ​രു​ക്കി കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ

    ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഒ​രു​ക്കി കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ
    കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ലെ​നി​ൻ ജി. ​കു​ഴി​വേ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഫു​ജൈ​റ: കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വ് 2025’ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ടും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് ശേ​ഷം വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കൈ​ര​ളി വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി. വാ​ദ്യ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ണ​ക്കു​ട​ക​ളും കേ​ര​ളീ​യ​ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും മ​ഹാ​ബ​ലി​യും അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എ​സ് സു​ഭാ​ഷി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​വും കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ലെ​നി​ൻ ജി. ​കു​ഴി​വേ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധീ​ർ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ദീ​പ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​മി​താ പ്ര​മോ​ദ്, യൂ​നി​റ്റ് ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​വി​ദ്യ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ഷ്ണു അ​ജ​യ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ഓ​ണോ​ത്സ​വ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി​റ്റോ തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​മോ​നി കെ. ​വി​നോ​ദ്, സു​ൽ​ത്താ​ന ജ​വ​ഹ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ മെ​ലീ​ന ലീ​ലു സി​ബി​യ്ക്കും പ്ല​സ് ടു, ​പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ സ​ഫ ന​സ്രി​ൻ, ലി​ബി​ൻ മി​നു, ഫാ​ത്തി​മ മി​ൻ​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും കൈ​ര​ളി ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:UAE Newsonamfujairahgulf news malayalam
