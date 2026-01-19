Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ര​വ​മു​യ​ർ​ത്തി ഫു​ജൈ​റ ‘ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ്​’

    എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​ക്ക് ‘ഫു​ജൈ​റ ജു​വ​ൽ’ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ര​വ​മു​യ​ർ​ത്തി ഫു​ജൈ​റ ‘ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ്​’
    ഫു​ജൈ​റ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും രു​ചി വൈ​വി​ധ്യ​വും മ​റു​നാ​ട്ടി​ൽ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ശൈ​ഖ് മ​ക്തൂം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​ക്ക് ഐ.​എ​സ്.​സി ഫു​ജൈ​റ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘ഫു​ജൈ​റ ജു​വ​ൽ’ അ​വാ​ർ​ഡ് ശൈ​ഖ് മ​ക്തൂം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി കൈ​മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് ശൈ​ഖ് മ​ക്തൂ​മി​ന് എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ഐ.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം കൈ​മാ​റി.

    നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വ​മെ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ സ​ന്ദേ​ശം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​മ​യു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി ഐ.​എ​സ്‌.​സി ഇ​ന്ത്യ ഫെ​സ്റ്റ് മാ​റി​യെ​ന്നും മ​ഹാ​മേ​ള​ക്ക്​ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​വ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചീ​ഫ് പേ​ട്ര​ൺ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൂ​സി​യാ​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​മു​ഖ സം​രം​ഭ​ക​രാ​യ സി​റാ​ജ് എ.​പി, സ​ലിം മൂ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നും ഐ.​എ​സ്.​സി ബി​സി​ന​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സു​ലൈ​മാ​ൻ മൂ​സ അ​ൽ ജാ​സിം, ഫു​ജൈ​റ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഹി​ന്ദ​സി, ഫു​ജൈ​റ ലാ​ൻ​ഡ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് മേ​ധാ​വി എ​ൻ​ജി. മ​റി​യം അ​ഹ​മ​ദ് ഹാ​റൂ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ശൈ​ഖ് മ​ക്തൂ​മി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് എ​ക്സ്പോ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൃ​ത്ത​വും സം​ഗീ​ത​വും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന​ത് രു​ചി പ​ക​രു​ന്ന ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് വൈ​സ് കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ആ​ശി​ഷ് കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ, യു.​എ.​ഇ മു​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി, തെ​ലു​ങ്ക് ന​ട​ൻ എ​ൻ.​വി. ശ​ർ​മ്മ, ഐ.​എ​സ്.​സി അ​ഡ്വൈ​സ​ർ നാ​സി​റു​ദ്ദീ​ൻ, ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ഭാ​ഷ് വി, ​ജോ​ജി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, സു​ഭ​ഗ​ൻ ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ, വി.​എം. സി​റാ​ജ്, മ​നാ​ഫ് ഒ​ള​ക​ര, അ​ശോ​ക് മൂ​ൽ​ച​ന്ദാ​നി, സ​ന്തോ​ഷ് മ​ത്താ​യി, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പാ​ലാ​യി, അ​നീ​ഷ് മു​ക്ക​ത്ത്, പ്ര​സാ​ദ് ചി​ൽ​മു, ചി​ഞ്ചു ലേ​സ​ർ ലേ​ഡീ​സ് ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​വി​ത കെ ​നാ​യ​ർ, സ​ബ്ന അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഞ്ജീ​വ് മേ​നോ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബാ​റ​ക് കോ​ക്കൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

