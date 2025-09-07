Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫു​ജൈ​റ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:15 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫു​ജൈ​റ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel

    ഫു​ജൈ​റ: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ ഫു​ജൈ​റ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം (എ​ഫ്.​ഐ.​എ). വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ക​ണ്ണൂ​ർ, കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മും​ബൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    എ​ഫ്.​ഐ.​എ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഊ​ഷ്മ​ള ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഖ​ല്ലാ​ഫ്, ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ മാ​നേ​ജ​ർ മാ​ർ​ക് ഗോ​വേ​ന്ദ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ സു​രേ​ഷ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ജാ​ക്വ​ലി​ൻ, ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​നാ​സ്, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ടീ​മി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്‌​പൈ​സ് ജെ​റ്റ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്കും മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ലി​നോ​ടു​മു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ഫു​ജൈ​റ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം ഇ​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsonam celebrationFujairah AirportLatest News
    News Summary - Fujairah Airport celebrates Onam
    Similar News
    Next Story
    X