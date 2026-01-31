Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 7:35 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 7:35 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധനവില പുതുക്കി: പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കുറഞ്ഞു

    യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധനവില പുതുക്കി: പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കുറഞ്ഞു
    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ ഇന്ധന വില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കുറഞ്ഞു. സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന്​ 2.45 ദിർഹമാണ്​ പുതുക്കിയ വില. കഴിഞ്ഞ മാസമിത്​ 2.53 ദിർഹമായിരുന്നു. സ്​പെഷൽ 95 പെട്രോൾ വില 2.33 ദിർഹമാണ്​. ജനുവരിയിൽ 2.42 ദിർഹമായിരുന്നു വില. ഇ-പ്ലസ്​ പെട്രോൾ വില 2.26 ദിർഹമായി കുറഞ്ഞു. നിലവിൽ 2.34 ദിർഹമാണ്​. ഡിസലിന്​ മൂന്ന്​ ഫിൽസ്​ കുറഞ്ഞ്​ 2.52 ദിർഹത്തിലെത്തി. ജനുവരിയിൽ​ 2.55 ദിർഹമായിരുന്നു വില. പുതുക്കിയ വില ജനുവരി 31ന്​ അർധരാത്രി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

    ആഗോള വിപണിയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണവില അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്​ വിലനിർണയ സമിതി എല്ലാ മാസവും യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധന വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്​ടോബറിൽ മാത്രമാണ്​ രാജ്യത്ത്​ ഇന്ധന വില അൽപം കൂടിയത്​. ഡിസംബറിന്​ ശേഷം എണ്ണവിലയിൽ കാര്യമായ കുറവ്​ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇന്ധനവില അനുസരിച്ച്​ രാജ്യത്തെ ടാക്സി നിരക്കുകളിൽ വിത്യാസമുണ്ടാകും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ എമിറേറ്റിലും ഇതിന്‍റെ അനുരണനം പ്രകടമാകും.

    Girl in a jacket

    TAGS:UAE fuel pricesPetrol-Diesel Pricesuper petrol
    News Summary - Fuel prices revised in UAE: Prices of petrol and diesel reduced
