യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധന വില പുതുക്കി; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും കുറഞ്ഞു

യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധന വില പുതുക്കി; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും കുറഞ്ഞുtext_fields
ദുബൈ: രാജ്യത്ത് പുതുക്കിയ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെട്രോളിന് 23 ഫിൽസും ഡീസലിന് 30 ഫിൽസും കുറഞ്ഞു. സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 2.53 ദിർഹമാണ് പുതുക്കിയ വില. ജനുവരിയിൽ 2.70 ദിർഹമായിരുന്നു. 2.42 ദിർഹമാണ് സ്പെഷൽ 95 പെട്രോൾ വില. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വില 2.58 ദിർഹമായിരുന്നു. ഇ-പ്ലസ് പെട്രോളിന് 2.34 ദിർഹമായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം 2.51 ദിർഹമായിരുന്നു. ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 2.55 ദിർഹമാണ്. പഴയ വില 2.85 ദിർഹമാണ്.
ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മാസവും ഇന്ധനവില നിർണയ സമിതി ഇന്ധന വില പുതുക്കാറ്. ഡിസംബർ 31 അർധരാത്രി മുതൽ പുതുക്കിയ വില പ്രബാല്യത്തിൽവന്നു. ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ ടാക്സി നിരക്കിലും ആനുപാതികമായ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും യു.എ.ഇയിൽ തുടർച്ചയായി ഇന്ധനവില കുറച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register