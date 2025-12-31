Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധന വില പുതുക്കി; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും കുറഞ്ഞു

    യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധന വില പുതുക്കി; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും കുറഞ്ഞു
    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ പുതുക്കിയ ഇന്ധന വില ​പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെട്രോളിന്​ 23 ഫിൽസും ഡീസലിന് 30 ഫിൽസും കുറഞ്ഞു. സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന്​​ 2.53 ദിർഹമാണ്​ പുതുക്കിയ വില. ജനുവരിയിൽ 2.70 ദിർഹമായിരുന്നു. 2.42 ദിർഹമാണ്​ സ്​പെഷൽ 95 പെട്രോൾ വില. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വില 2.58 ദിർഹമായിരുന്നു. ഇ-പ്ലസ്​ പെട്രോളിന്​ 2.34 ദിർഹമായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം 2.51 ദിർഹമായിരുന്നു. ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന്​ 2.55 ദിർഹമാണ്​. പഴയ വില 2.85 ദിർഹമാണ്​.

    ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ്​ ഓയിൽ വില​യിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിന്​ അനുസരിച്ചാണ്​ ഓരോ മാസവും ഇന്ധനവില നിർണയ സമിതി ഇന്ധന വില പുതുക്കാറ്​. ഡിസംബർ 31 അർധരാത്രി മുതൽ പുതുക്കിയ വില പ്രബാല്യത്തിൽവന്നു. ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ ടാക്സി നിരക്കിലും ആനുപാതികമായ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും യു.എ.ഇയിൽ തുടർച്ചയായി ഇന്ധനവില കുറച്ചിരുന്നു.

