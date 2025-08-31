Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 6:55 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 6:55 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധനവില പുതുക്കി; ഡീസലിന് 12 ഫിൽസ്​​ കുറഞ്ഞു

    പെട്രോൾ വിലയിൽ​ ഒരു ഫിൽസ്​ വർധന
    Fuel Price
    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ സെപ്​റ്റംബറിലെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന്​ ഒരു ഫിൽസ്​ കൂടിയപ്പോൾ ഡീസലിന്​ 12 ഫിൽസ്​ കുറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. സൂപ്പർ 98 പെട്രോളിന്​ 2.70 ദിർഹമാണ്​ പുതുക്കിയ വില. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത്​ 2.69 ദിർഹമായിരുന്നു. സ്​പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ വില 2.57 ദിർഹമിൽ നിന്ന്​ 2.58 ദിർഹമായി.

    ഇപ്ലസ്​ വിഭാഗം പെട്രോളിന്​ 2.51 ദിർഹമാണ്​. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത്​ 2.50 ദിർഹമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞമാസം 2.78 ദിർഹമായിരുന്ന ഡീസൽ വില 12 ഫിൽസ്​ കുറഞ്ഞ്​ 2.66 ദിർഹമിലെത്തി. ആഗോള വിപണിയിലെ ക്രൂഡ്​ ഓയിൽ വില അടിസ്ഥാനമാക്കി യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ധന വില നിർണയ സമിതിയാണ്​ ഓരോ മാസവും ഇന്ധന വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്​. പുതുക്കിയ ഇന്ധന വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ എമിറേറ്റിലും ടാക്സി നിരക്കുകളിലും മാറ്റം വരും.


    TAGS:UAE NewsGulf NewsFuel pricesrevised
    News Summary - Fuel prices revised in UAE; Diesel reduced by 12 fils
