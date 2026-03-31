    Posted On
    date_range 31 March 2026 6:37 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 6:37 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധന വില കൂടി

    പെട്രോളിന്​ 80 ഫിൽസും ഡീസലിന്​ 1.94 ദിർഹവും കൂടി
    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധന വില പുതുക്കി. മാർച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ പെട്രോളിന്​ 80 ഫിൽസും ഡീസലിന്​ 1.94 ദിർഹവും വില വർധിച്ചു. ഏപ്രിലിലെ പുതുക്കിയ വില അനുസരിച്ച്​ സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന്​ 3.39 ദിർഹമാണ്​ നിരക്ക്​. മാർച്ചിൽ ഇതിന്​ 2.59 ദിർഹമായിരുന്നു നിരക്ക്​.

    സ്​പെഷ്യൽ 95 പെട്രോളിന്​ 3.28 ദിർഹമാണ്​ വില. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത്​ 2.48 ദിർഹമായിരുന്നു. ഇ-പ്ലസ്​ പെട്രോൾ വില 2.40ൽ നിന്ന്​ 3.20 ദിർഹമായാണ്​ വില വർധിച്ചത്​. ഡീസൽ വില 2.72ൽ നിന്ന്​ 4.69 ദിർഹമായും കൂടി​. പുതുക്കിയ വില ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ നിലവിൽ വരും.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ്​ ഓയിൽ വിലയിൽ വരുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ചാണ്​ യു.എ.ഇ ഇന്ധന വില നിർണയ സമിതി രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില പുനക്രമീകരിക്കുന്നത്​. ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുത്തനെ കൂടിയതാണ്​ രാജ്യത്തെ എണ്ണ വിലയേയും ബാധിച്ചത്​. ഇന്ധന വില അനുസരിച്ച്​ ടാക്സി ചാർജിലും ആനുപാതികമായ മാറ്റം വരും.

    TAGS:Fuel pricesprice increseUAE
    News Summary - Fuel prices increased in the UAE
    Similar News
    Next Story
