Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightരാജ്യത്ത്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 6:50 AM IST

    രാജ്യത്ത്​ ഇന്ധനനിരക്ക്​ കുറഞ്ഞു​

    text_fields
    bookmark_border
    രാജ്യത്ത്​ ഇന്ധനനിരക്ക്​ കുറഞ്ഞു​
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ​പെ​ട്രോ​ൾ, ഡീ​സ​ൽ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​റ​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൂ​പ്പ​ർ 98 പെ​ട്രോ​ളി​ന്​ 2.63 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​ര​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മി​ത്​ 2.77 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2.66 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ 95 പെ​ട്രോ​ൾ നി​ര​ക്ക്​ 2.51 ദി​ർ​ഹ​മാ​യും 2.58 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​പ്ല​സ്​ 91 പെ​​ട്രോ​ൾ നി​ര​ക്ക്​ 2.44 ദി​ർ​ഹ​മാ​യും കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡീ​സ​ലി​ന്​ പു​തി​യ നി​ര​ക്ക്​ 2.67 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ നി​ര​ക്ക്​ 2.71 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മ​ണി​മു​ത​ൽ പു​തു​ക്കി​യ വി​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​രും. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ ക്രൂ​ഡ്​ ഓ​യി​ൽ വി​ല​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഇ​ന്ധ​ന വി​ല നി​ർ​ണ​യ സ​മി​തി ഓ​രോ മാ​സ​വും ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല പു​തു​ക്കി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​ക്ക്​ മാ​റ്റം ടാ​ക്സി നി​ര​ക്കി​ലും മ​റ്റും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും. നി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ന്ധ​ന വി​ല​ക്ക്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. ഇ​ന്ധ​ന വി​ല​സ്ഥി​ര​ത ഗ​താ​ഗ​ത ചെ​ല​വു​ക​ളും മ​റ്റ്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​ന്ധ​ന വി​ല​യു​ള്ള 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ. 2015 മു​ത​ലാ​ണ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി വി​ല​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തും ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല പു​തു​ക്കു​ന്ന രീ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Fuel pricesgulfnewsUAEdecreased
    News Summary - Fuel prices have decreased in the country
    Similar News
    Next Story
    X