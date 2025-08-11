Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:50 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:50 PM IST

    പുകയില മുതൽ ശീതളപാനീയങ്ങൾ വരെ; യു.എ.ഇയിൽ 1.76കോടി നിയമവിരുദ്ധ വസ്തുക്കൾ പിടികൂടി

    വിവിധയിടങ്ങളിലായി 85,500 പരിശോധനകൾ അധികൃതർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്​
    പുകയില മുതൽ ശീതളപാനീയങ്ങൾ വരെ; യു.എ.ഇയിൽ 1.76കോടി നിയമവിരുദ്ധ വസ്തുക്കൾ പിടികൂടി
    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ ഈ വർഷം ആദ്യ ആറുമാസത്തിൽ ഫെഡറൽ ടാക്സ്​ അതോറിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത 1.76കോടി വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു. പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ, ശീതളപാനീയങ്ങൾ, എനർജി ഡ്രിങ്​സ്​, മധുര പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളാണ്​ പിടിച്ചെടുത്തത്​. ഇക്കാലയളവിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 85,500 പരിശോധനകൾ അധികൃതർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 110 ശതമാനത്തിലേറെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. നികുതിയും പിഴകളുമായി ആറു മാസത്തിനിടെ 35.72കോടി ദിർഹം ചുമത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ ഇതിൽ 86.29 ശതമാനം വർധനവാണ്​ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്​. പ്രദേശിക വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്​.

    പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഡിജിറ്റൽ ടാക്സ്​ സ്റ്റാമ്പില്ലാത്തതും ടാക്സ്​ അതോറിറ്റിയുടെ ഇലക്​ട്രോണിക്​ സംവിധാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതുമായ 1.15കോടി പുകയില പാക്കറ്റുകളാണ്​ മുന്നിലുള്ളത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം പിടിച്ചെടുത്തതിൻറെ ഇരട്ടിയോളം വരുമിത്​. 2019ൽ നടപ്പിലാക്കിയ അതോറിറ്റിയുടെ ഇലക്​ട്രോണിക്​ സംവിധാനത്തിൽ ഓരോ പാക്കിൻറെയും ഉൽപാദനം മുതൽ കയറ്റുമതിയും വിൽപനയും അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ട്രാക്ക്​ ചെയ്യാനാകും. ഇതുവഴി എക്സൈസ്​ ടാക്സ്​ അടച്ചുവെന്ന്​ ഉറപ്പാക്കാനും കള്ളക്കടത്തും വ്യാജ പതിപ്പുകളും തടയാനും സാധിക്കും.

    പരിശോധനകളിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത 61 ലക്ഷം ബോട്ടിൽ പാനീയങ്ങളാണ്​ കണ്ടെത്തിയത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേകാലയളവിൽ പിടിച്ചെടുത്തതിനേക്കാൾ മൂന്നര ഇരട്ടിവരുമിത്​. യു.എ.ഇയിലെ ടാക്സ്​ നിയമപ്രകാരം കാർബണേറ്റഡ്​ പാനീയങ്ങൾ, എനർജി പാനീയങ്ങൾ, മധുര പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറക്കുന്നതിനായി നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്​. അടുത്ത വർഷം മുതൽ മധുര പാനീയങ്ങളുടെ നികുതി പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനനുസരിച്ച്​ നിർണയിക്കുമെന്ന്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഏറ്റവും നൂതനമായ ഡിജിറ്റൽ മോണിറ്ററിങ്​ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്​ വിപണിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിനും നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത്​ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതായി ഫെഡറൽ ടാക്സ്​ അതോറിറ്റിയുടെ നികുതി വിഭാഗം എക്സി. ഡയറക്ടർ സാറ അൽ ഹബ്​ശി പറഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsTobaccoIllegal salesoft Drinksseized items
    News Summary - From tobacco to soft drinks; 1.76 crore illegal items seized in UAE
