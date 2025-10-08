Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:06 AM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് യോ​ഗ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ദു​ബൈ: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് യോ​ഗ ദേ​ര ഈ​വ​നി​ങ്​ ബ്രാ​ഞ്ച്​ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും പ​തി​നെ​ട്ടാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ർ​ക്കോ​പോ​ളോ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖ​ലീ​ജ് ടൈം​സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ ഐ​സാ​ക് ജോ​ൺ പ​ട്ടാ​ണി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജെ​സി ബി​നു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് യോ​ഗ​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ര​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ ത​ഴേ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ ഫി​ലി​പ്പ് കു​ട്ടി, പ​വി​ത്ര​ൻ ബാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​യേ​കി. ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് യോ​ഗ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. ചൈ​ന, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​യ ഒ​പ്പ​ന​യും തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് യോ​ഗ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ഗു​രു​ജി മാ​ധ​വ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​രെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഗു​രു ശ​ശി​കു​മാ​ർ പ്ര​ത്യേ​കാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ കു​മാ​ർ ല​ക്ഷ്മ​ണ​ൻ, അ​മീ​റ, ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ലീ​ൽ, കാ​ർ​ത്തി​ക്, സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ്, അ​ഷ​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

