Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎ.കെ. അബ്ദുറഹ്മാനെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 9:36 AM IST

    എ.കെ. അബ്ദുറഹ്മാനെ സുഹൃദ് സംഘം ആദരിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    എ.കെ. അബ്ദുറഹ്മാനെ സുഹൃദ് സംഘം ആദരിക്കുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​യി യു.​എ.​ഇ യി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ എ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നെ സു​ഹൃ​ദ് സം​ഘം ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു. സു​ഹൃ​ദ് വ​ല​യ​വും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ദ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ തു​റ​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​യ്യോ​ളി അ​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് എ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന്​ അ​ൽ ത​വാ​ർ ഹാം​ട​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfUAE
    News Summary - Friends honor A.K. Abdurahman
    Similar News
    Next Story
    X