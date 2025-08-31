Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    31 Aug 2025 7:44 AM IST
    31 Aug 2025 7:44 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ‘ഫ്രി​ഡ്ജ് അ​ൽ ഫ​രീ​ജ്’

    ഇ​ത്ത​വ​ണ 19,000ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി
    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ‘ഫ്രി​ഡ്ജ് അ​ൽ ഫ​രീ​ജ്’
    ‘ഫ്രി​ഡ്ജ് അ​ൽ ഫ​രീ​ജ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം

    ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ദു​ബൈ: വേ​ന​ൽ​ച്ചൂ​ടി​ൽ പു​റം​ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ത​ണു​പ്പ് പ​ക​ർ​ന്ന് ‘ഫ്രി​ഡ്ജ് അ​ൽ ഫ​രീ​ജ്’ പ​ദ്ധ​തി.

    ദു​ബൈ​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ളം, ജ്യൂ​സു​ക​ൾ, ഐ​സ്ക്രീ​മു​ക​ൾ, ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ണ് സം​രം​ഭം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ്സ്, ഫു​ർ​ജാ​ൻ ദു​ബൈ, ത​ഖ്‌​ദീ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വേ​ന​ൽ​ച്ചൂ​ടി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ‘ഫ്രി​ഡ്ജ് അ​ൽ ഫ​രീ​ജ്’ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യ ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 19,000ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ് എ​ത്തി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​കം ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യാ​ണ്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​ൽ ബ​ർ​ഷ സൗ​ത്ത്, അ​ർ​ജാ​ൻ, ദു​ബൈ സൗ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​വും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

