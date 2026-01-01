Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇയിൽ ജുമുഅ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 7:16 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 7:16 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ജുമുഅ നമസ്കാരം നാളെമുതൽ 12.45ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലെയും പള്ളികളിൽ മാറ്റം നടപ്പാക്കും
    യു.എ.ഇയിൽ ജുമുഅ നമസ്കാരം നാളെമുതൽ 12.45ന്​
    cancel
    Listen to this Article

    അബൂദബി: രാജ്യത്ത്​ ജുമുഅ നമസ്കാര സമയത്തിലെ മാറ്റം ഇന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽവരും. നേരത്തെ ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഇസ്​ലാമിക്​ അഫേഴ്​സ്​, എൻഡോവ്​മെന്‍റ്​ ആൻഡ്​ സകാത്​ ജനുവരി രണ്ട്​ മുതൽ ഉച്ചക്ക്​ 12.45നായിരിക്കും ജുമുഅ നമസ്കാരമെന്ന്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഷാർജ ഒഴികെ മറ്റ്​ എമിറേറ്റുകളിൽ ജുമുഅ നമസ്കാര സമയം ഉച്ചക്ക്​ 1.15നാണ്​.

    പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച്​ നമസ്കാരം 30 മിനിറ്റ്​ നേരത്തെയാകും. പുതിയ സമയക്രമം എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലെയും എല്ലാ പള്ളികളിലും നടപ്പാക്കും. രാജ്യത്ത്​ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഏകീകൃത സമയക്ര​മം സഹായകരമാകുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​. താമസക്കാർക്ക്​ നിത്യജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും പുതിയ മാറ്റം സഹായിക്കും.

    2026 രാജ്യത്ത്​ ‘കുടുംബ വർഷമാ’യി ആചരിക്കുന്ന പശ്​ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ്​ പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നത്​. 2022ൽ സർക്കാർ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം അനുസരിച്ചാണ്​​ ഔഖാഫ്​ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ പ്രാർഥന സമയം ഉച്ച 1.15 ആയി ക്രമീകരിച്ചത്​. ഇതോടൊപ്പം പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വാരാന്ത്യ അവധികൾ വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsuae emiratesFriday PrayerNew Schedule
    News Summary - Friday prayer in the UAE to start at 12.45pm from tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X