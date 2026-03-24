Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇക്ക്​ പിന്തുണ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 March 2026 8:04 PM IST
    Updated On
    യു.എ.ഇക്ക്​ പിന്തുണ അറിയിച്ച്​ ഫ്രഞ്ച്​ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അബൂദബിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഫ്രഞ്ച്​ സായുധ സേനാ-വെറ്ററൻസ് വകുപ്പ്​ മന്ത്രി കാതറിൻ വേത്​റിൻ യു.എ.ഇ ​പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു

    അബൂദബി: ഫ്രഞ്ച്​ സായുധ സേനാ-വെറ്ററൻസ് വകുപ്പ്​ മന്ത്രി കാതറിൻ വേത്​റിൻ അബൂദബിയിലെത്തി യു.എ.ഇ ​പ്രസിഡന്റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ പ്രതിരോധ സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായി വാർത്താ ഏജൻസി ‘വാം’ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു. കൂടാതെ മിഡിലീസ്റ്റിലെ നിലവിലെ സൈനിക സംഘർഷാവസ്ഥയും അതിന്റെ പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ സുരക്ഷ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. ഇറാൻ യു.എ.ഇക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ ഫ്രാൻസ് ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി ഫ്രഞ്ച്​ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. യു.എ.ഇയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും ഫ്രാൻസ് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന്​ അവർ ഉറപ്പു നൽകി.

    യോഗത്തിൽ ഫ്രഞ്ച്​ പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ അഭിവാദ്യം മന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ്​ മുഹമ്മദിനെ അറിയിച്ചു. മക്രോണിനും ഫ്രാൻസിനും പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതായി ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ മറുപടിനൽകി. യോഗത്തിൽ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabifrenchSupportUAEMohammed bin Zayed Al NahyanUS Israel Iran War
