Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    20 Sept 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 7:05 AM IST

    സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ; ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച തു​ട​രും​ -പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ അ​ധി​ക തീ​രു​വ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ കു​റു​ക്കു​വ​ഴി തേ​ടി​ല്ല
    സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ; ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച തു​ട​രും​ -പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ
    കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ന് ഇ​ന്ത്യ ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​കീ​കൃ​ത ക​രാ​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ യു.​എ.​ഇ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ അ​ധി​ക തീ​രു​വ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ള്‍ തേ​ടി​ല്ല. അ​ധി​ക തീ​രു​വ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച്​ പു​ന​ർ​ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത തേ​ടു​മോ​യെ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യൂ. അ​ധി​ക നി​കു​തി ചു​മ​ത്തി​യാ​ല്‍ അ​ത് ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നി​ല​പാ​ട്.

    ദു​ബൈ ജെ​ബ​ല്‍ അ​ലി ഫ്രീ ​സോ​ണി​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​വു​ന്ന ഭാ​ര​ത് മാ​ര്‍ട്ട് 2027ല്‍ ​തു​റ​ക്കും. 9000 ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ഭാ​ര​ത് മാ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ താ​ല്‍പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ര്‍ജം, ക​പ്പ​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണം, ഫാ​ര്‍മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ല്‍, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, റീ​ട്ടെ​യ്ല്‍ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ന്നു. നി​ര്‍മാ​ണം, ഡാ​റ്റ സെ​ന്‍റേ​ഴ്‌​സ്, സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ, ബാ​ങ്കി​ങ്, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്‌​സ്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, ശു​ദ്ധോ​ർ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ക​ര്‍ താ​ല്‍പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നും പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം പൂ​ർ​ണ​വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​കം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 75 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

