Madhyamam
    U.A.E
    22 Nov 2025 8:16 AM IST
    അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ സിം ​കാ​ർ​ഡ്​

    അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ സിം ​കാ​ർ​ഡ്​
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സാ​യി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ സിം ​കാ​ർ​ഡ്​ ല​ഭി​ക്കും. സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി 10 ജി.​ബി ഡേ​റ്റ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ. ഇ​ത്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളും ടെ​ലി​കോം സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ ​ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്പ​നി​യും ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. 10 ജി.​ബി ഡേ​റ്റ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കും.

    ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മാ​പ്പു​ക​ൾ, ടാ​ക്സി സേ​വ​ന ആ​പ്പു​ക​ൾ, പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ൽ, സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ക്ക​ൽ, അ​ബൂ​ദ​ബി പാ​സ് പോ​ലു​ള്ള ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ ഗൈ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ശ്യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. 30ല​ധി​കം എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല വ​ഴി 100ല​ധി​കം യാ​ത്രാ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന വ്യോ​മ​യാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സാ​യി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ പു​തി​യ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ 23.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന നി​മി​ഷം ഓ​രോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ എ​ലീ​ന സോ​ർ​ലി​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​യി​ദ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ സൗ​ക​ര്യ​വും ആ​ശ്വാ​സ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ ​ആ​ൻ​ഡ്​ യു.​എ.​ഇ സി.​ഇ.​ഒ മ​സ്ഊ​ദ് എം. ​ശ​രീ​ഫ് മ​ഹ്മൂ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​യി​ദ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ​മേ​റി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ വ​ര​വ് ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

