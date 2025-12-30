Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    30 Dec 2025 6:59 AM IST
    30 Dec 2025 6:59 AM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യം

    പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യം
    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സ​മ​യ​ക്ര​മം പു​തു​ക്കി ആ​ർ.​ടി.​എ

    ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ബ​ഹു​നി​ല പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ​ഖൈ​ൽ ഗേ​റ്റ്​ എ​ൻ-365 എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഇ​ത്​ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല.

    ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫീ​സ​ട​ച്ച്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ തു​ട​രാം. മ​റ്റ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഫീ​സ്​ ഇൗ​ടാ​ക്കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ർ​വി​സ്​ സ​മ​യം ആ​ർ.​ടി.​എ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​സ്റ്റ​മ​ർ ഹാ​പ്പി​ന​സ്​ സെ​ന്‍റ​ർ, പെ​യ്​​ഡ്​ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ​ബ്ലി​ക്​ ബ​സ്, ദു​ബൈ മെ​ട്രോ, ദു​ബൈ ട്രാം, ​ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വെ​ഹി​ക്ക്​​ൾ ടെ​സ്റ്റി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​മ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മാ​റ്റം. പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ അ​ൽ ബ​ർ​ഷ, അ​ൽ ത​വാ​ർ, അ​ൽ കി​ഫാ​ഫ്, ആ​ർ.​ടി.​എ ആ​സ്ഥാ​നം എ​ന്നി​വ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ വാ​ഹ​ന ടെ​സ്റ്റി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    ആ​ർ.​ടി.​എ ബ​സ്​

    ഡി​സം​ബ​ർ 31ന്​ ​ഉ​ച്ച മു​ത​ൽ അ​ൽ ഗു​ബൈ​ബ ബ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റൂ​ട്ട്​ ഇ 11 ​സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തി​ല്ല.

    അ​വ​സാ​ന ട്രി​പ്പ്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12നും ​അ​ൽ ഗു​ബൈ ബ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ര​ണ്ടി​നും പു​റ​പ്പെ​ടും.

    ശേ​ഷം ജ​നു​വ​രി നാ​ലു​വ​രെ സ​ർ​വി​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ബ്​​നു ബ​ത്തൂ​ത്ത ബ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​സ്​ റൂ​ട്ട്​ ഇ101 ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന്​ ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ ഇ​ബ്​​നു ബ​ത്തൂ​ത്ത ബ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ102 ​സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തും.

    ദു​ബൈ മെ​ട്രോ സ​മ​യം



    ഡി​സം​ബ​ർ 31ന്​​ ​രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ രാ​ത്രി 12 മു​ത​ൽ 11.59 വ​രെ.

    ദു​ബൈ ട്രാം




    ​ഡി​സം​ബ​ർ 31ന്​ ​രാ​വി​ലെ ആ​റ്​ മു​ത​ൽ 11.59 വ​രെ.ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മു​ത​ൽ പി​റ്റേ​ന്ന്​ പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​രു മ​ണി​വ​രെ


