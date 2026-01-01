Begin typing your search above and press return to search.
    1 Jan 2026 9:42 AM IST
    1 Jan 2026 9:42 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ജ​ന്യം

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ജ​ന്യം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​വാ​ഖി​ഫി​നു​കീ​ഴി​ലു​ള്ള പൊ​തു പാ​ര്‍ക്കി​ങ് പു​തു​വ​ര്‍ഷാ​രം​ഭ ദി​ന​ത്തി​ല്‍ സൗ​ജ​ന്യം. ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് വ​രെ​യാ​ണ് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഫീ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​സ​ഫ എം-18 ​ട്രി​ക്ക് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ലോ​ട്ടി​നും തീ​രു​മാ​നം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ദ​ര്‍ബ് ടോ​ള്‍ ഗേ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​വും ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യി​ല്ല.

    ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ ഹാ​പ്പി​ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് എ.​ഡി മൊ​ബി​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടു​മു​ത​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ക്കും. അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, ദ​ര്‍ബി, ദ​ര്‍ബ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ള്‍, ആ​പ്പു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ മു​ഖേ​ന​യും താം ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം മു​ഖേ​ന​യും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ഴ്ചാ​ന്ത്യ, പൊ​തു അ​വ​ധി ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​തു ബ​സു​ക​ള്‍ സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തും. ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ധി​ക റീ​ജ്യ​ന​ല്‍, ഇ​ന്റ​ര്‍സി​റ്റി ബ​സു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി വെ​ബ് സൈ​റ്റ്, ദ​ര്‍ബി ആ​പ്പ്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഗൂ​ഗി​ള്‍ മാ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ബ​സു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​വും റൂ​ട്ടും അ​റി​യാ​നാ​വും. 800850 എ​ന്ന ടോ​ള്‍ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​രി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സ​ഹാ​യം തേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    പു​തു​വ​ര്‍ഷ​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​തു പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഷാ​ര്‍ജ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം നീ​ല ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തും എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു അ​വ​ധി​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സ്മാ​ര്‍ട്ട് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ലോ​ട്ടു​ക​ളും പെ​യ്ഡ് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ര്‍ക്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​ക​ളും ഈ ​ഇ​ള​വി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

