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    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 7:03 AM IST

    സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

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    സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
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    ഷാർജ: അൽ ഷംസ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ 23-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ പേസ് ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ച്​ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മുവൈല കൽബ റോഡിലുള്ള അൽ ഷംസ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഡയഗ്​നോസ്റ്റിക് സെന്‍ററിൽ ജൂൺ 19 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടു മണി മുതൽ 11.30 വരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി, ക്രിയാറ്റിനിൻ അടക്കമുള്ള ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ ന്യൂറോളജി, കാർഡിയോളജി അടക്കമുള്ള അമ്പതോളം ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം എന്നിവ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.

    എല്ലാവരും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അൽ ഷംസ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്​ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പി.എ. ശംസുദ്ധീൻ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Free medical camp
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