Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ...
    U.A.E
    date_range 13 Oct 2025 8:43 AM IST
    date_range 13 Oct 2025 8:43 AM IST

    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ സൗജന്യ പ്രവേശനം; പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പുമായി ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ

    ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു​ത​വ​ണ​യാ​യി​രി​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​വേ​ശ​നം
    Dubai Airport officials announce free entry to Global Village
    ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​നോ​ദ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ 30ാം സീ​സ​ണി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സും (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജും ചേ​ർ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന വി​സ​ക​ളി​ലും എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ലോ​ഗോ പ​തി​പ്പി​ക്കും. ലോ​ഗോ അ​ട​ങ്ങി​യ ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ 10 ദി​വ​സം സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക്കും ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ഒ​രി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കൂ.

    ദു​ബൈ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​ത്തെ​യും മ​നു​ഷ്യ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക സം​രം​ഭ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​സ​യി​ലും എ​ൻ​ട്രി സ്റ്റാ​മ്പി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ലോ​ഗോ, യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദേ​ശ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ 2033 വി​ഷ​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ്​ സം​രം​ഭം. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​രി, ദു​ബൈ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ എ​ന്‍റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്‍റ്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സെ​യ്ന ദാ​ഗ​ർ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​റാ അ​ൽ മു​ഹൈ​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

