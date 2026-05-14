Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅബൂദബി മ്യൂസിയങ്ങളിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 May 2026 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 7:05 AM IST

    അബൂദബി മ്യൂസിയങ്ങളിൽ മൂന്നു ദിവസം സൗജന്യ പ്രവേശനം

    text_fields
    bookmark_border
    അബൂദബി മ്യൂസിയങ്ങളിൽ മൂന്നു ദിവസം സൗജന്യ പ്രവേശനം
    cancel

    അബൂദബി: അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിയം ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അബൂദബിയിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിലും സാംസ്‌കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും മൂന്നുദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം. മേയ് 14 മുതല്‍ 18 വരെയാണ് മ്യൂസിയങ്ങളിലെ സൗജന്യ പ്രവേശനമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. നാച്ചുറല്‍ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം, ലൂവ് റെ അബൂദബി, സാദിദ് നാഷനല്‍ മ്യൂസിയം, കള്‍ച്ചറല്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍, അല്‍ മഖ്താ മ്യൂസിയം, അല്‍ ഐന്‍ മ്യൂസിയം, അല്‍ ഐന്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഡെല്‍മ മ്യൂസിയം, ഖസര്‍ അല്‍ ഹോസന്‍, മനാരത്ത് അല്‍ സഅദിയാത്ത്, അബൂദബി ലൈബ്രറീസ്, എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സൗജന്യ സന്ദര്‍ശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    മ്യൂസിയം ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ ഒട്ടേറെ ശില്‍പ്പശാലകളും ലൈവ് പ്രകടനങ്ങളും സന്ദർശകർക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ‘ഭിന്നിച്ച ലോകത്തെ മ്യൂസിയങ്ങള്‍ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു’ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഈ വര്‍ഷം അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിയ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. സമൂഹങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിലും സംവാദങ്ങളെ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും സാംസ്‌കാരിക ധാരണകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും മ്യൂസിയങ്ങള്‍ക്കുള്ള പങ്ക് സംരംഭം എടുത്തുകാട്ടും. സഅദിയാത്ത് കള്‍ച്ചറല്‍ ഡിസ്ട്രിക്ട്, അല്‍ഐന്‍, ഡെല്‍മ ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് വിവിധ പരിപാടികള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsfree entryUAEAbu Dhabi Natural History Museum
    News Summary - Free entry to Abu Dhabi museums for three days
    Similar News
    Next Story
    X