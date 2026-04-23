ദുബൈ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യൂ.. കുട്ടികൾക്ക് വിസ സൗജന്യം: പുതിയ ഓഫറുമായി അൽ മനാമ ട്രാവൽസ്​

ദുബൈ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യൂ.. കുട്ടികൾക്ക് വിസ സൗജന്യം: പുതിയ ഓഫറുമായി അൽ മനാമ ട്രാവൽസ്text_fields
ദുബൈ: കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദുബൈ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണാവസരം! യു.എ.ഇ സന്ദർശനം കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കാൻ 'അൽ മനാമ ട്രാവൽ' പുതിയ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രക്ഷിതാക്കൾ വിസിറ്റ് വിസ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി വിസ നേടാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വേനലവധിക്ക് ദുബൈലേക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓഫർ തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
ഓഫറിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
1. മാതാപിതാക്കൾ വിസിറ്റ് വിസ എടുക്കുമ്പോൾ, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി വിസ ലഭിക്കും
2. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിസിറ്റ് വിസ ലഭ്യമാണ്,
30 ദിവസത്തെ വിസിറ്റ് വിസ: 389 ദിർഹം
60 ദിവസത്തെ വിസിറ്റ് വിസ: 549 ദിർഹം
3. 2026 ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ മെയ് ഒമ്പതുവരെ മാത്രമാണ് ഓഫർ
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
ഈ ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്:
ഫോൺ/വാട്സാപ്പ്: +971 502636756 | +971 547349001, ടോൾ ഫ്രീ: 800626262. വെബ്സൈറ്റ്: www.almanamabusinessconsultancy.com
എന്തുകൊണ്ട് അൽ മനമ ട്രാവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം?
യാത്രാ സേവനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായ അൽ മനാമ ട്രാവൽ, അയാട്ട അംഗീകൃത ഏജന്റ് എന്ന നിലയിൽ സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുമുള്ള വിസ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. വർഷങ്ങളായി പ്രവാസികൾക്ക് വിശ്വസ്തമായ സേവനം നൽകി വരുന്ന അൽ മനാമ, മികച്ച ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്.
