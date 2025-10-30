Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    30 Oct 2025 9:10 AM IST
    30 Oct 2025 9:10 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​​ സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ്, ബോ​ട്ട്​ സ​ർ​വി​സ്​

    ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ 16 വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്​
    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​​ സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ്, ബോ​ട്ട്​ സ​ർ​വി​സ്​
    ബോട്ട്​ സർവിസ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ എക്​സ്​പോ സെന്‍ററിലേക്ക്​ വരുന്നവർ (ഫയൽ ചിത്രം

    ഷാ​ർ​ജ: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള അ​ക്ഷ​ര​പ്രേ​മി​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ന്ന 44ാമ​ത്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യാ​യ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ലേ​ക്ക്സൗ​ജ​ന്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും പു​തി​യ ബ​സ്, ബോ​ട്ട്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്​ അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​ബി.​എ). വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ബ​സ്, ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ 16വ​രെ സൗ​ജ​ന്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക. ദു​ബൈ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ​പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​ർ​വി​സ്​ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ എ​സ്.​ബി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ എ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഗു​ബൈ​ബ മ​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നെ ഷാ​ർ​ജ അ​ക്വേ​റി​യം മ​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ഫ്.​ആ​ർ 5 മ​റൈ​ൻ റൂ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ക്വേ​റി​യം, അ​ൽ ക്വ​സ്​​ബ, ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്കി​ട​യി​ൽ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും സൗ​ജ​ന്യ സ​ർ​വി​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​കും. കൂ​ടാ​തെ ദു​ബൈ റാ​ശി​ദി​യ ബ​സ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, സി​റ്റി സെ​ന്‍റ​ർ അ​ജ്​​മാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​തി​ദി​ന ഷ​ട്ട്​​ൽ ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സും ആ​രം​ഭി​ക്കും. റാ​ശി​ദി​യ ബ​സ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ്​ ആ​ദ്യ സ​ർ​വി​സ്. ശേ​ഷം ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്നി​നും വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചി​നും​ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ലേ​ക്ക്​ ബ​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​കും. തി​രി​ച്ച്​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12നാ​ണ് ആ​ദ്യ സ​ർ​വി​സ്. ശേ​ഷം വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്, ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​രി​കെ സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​കും.

    ഷാ​ർ​ജ അ​ക്വേ​റി​യം മ​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ൽ ഗു​ബൈ​ബ​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​ങ്ക​ൾ​മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം​വ​രെ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മു​ത​ലാ​ണ്​ മ​റൈ​ൻ സ​ർ​വി​സ്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ 8.30, ഒ​രു മ​ണി, 6.15 സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന്​ സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​ങ്ങും. ശേ​ഷം 8.30, ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ട്, വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്, ആ​റ്​ മ​ണി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​വി​സ്​ ല​ഭ്യ​മാ​വും. വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​ങ്ങു​ക. ശേ​ഷം വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്, ആ​റ്, ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​വി​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    അ​ൽ ഗു​ബൈ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 7.45ന് ​സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ശേ​ഷം ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ന്​, ​വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​​, 5.30ന്​, ​രാ​ത്രി ഏ​ഴ്​ എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​വി​സ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.45ന്​ ​സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​ങ്ങും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ 10, വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്ന്, അ​ഞ്ച്, രാ​ത്രി ഏ​ഴ്​ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്ന്, അ​ഞ്ച്, എ​ട്ട്, രാ​ത്രി 10 സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​രും.

