Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:52 AM IST

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ മാ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് സൗ​ക​ര്യം
    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ മാ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ: പി​ങ്ക് കാ​ര​വ​നും ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് കാ​ൻ​സ​ർ പേ​ഷ്യ​ന്റ്സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ മാ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​വ​സ​രം.

    ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സം മു​ഴു​വ​ൻ സേ​വ​നം മാ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. 18 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം വ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന​ത് രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് പി​ങ്ക് കാ​ര​വ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു

    TAGS:breast cancerUmm Al QuwainFree check-up
