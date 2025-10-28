Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Oct 2025 8:17 AM IST
    28 Oct 2025 8:17 AM IST

    ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സൈ​ക്കി​ൾ സൗ​ജ​ന്യം

    ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ക​രീ​മാ​ണ്​​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​
    ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സൈ​ക്കി​ൾ സൗ​ജ​ന്യം
    ദു​ബൈ: ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സൈ​ക്കി​ൾ ന​ൽ​കും. ​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ)​യു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ പ്ര​മു​ഖ ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ക​രീ​മാ​ണ്​ സൈ​ക്കി​ൾ ന​ൽ​കു​ക. ക​രീം ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ഡി.​ആ​ർ25 എ​ന്ന പ്ര​മോ കോ​ഡ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ര​ണ്ട്​ ക​രീം ബൈ​ക്ക്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    ഫ്യൂ​ച്ച​ർ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ (ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​ർ സ്​​ട്രീ​റ്റ്) ‘എ’ ​പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ലും ലോ​വ​ർ എ​ഫ്.​സി.​എ​സി​ലെ​ (ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്​​ട്രീ​റ്റ്) ‘ഇ’ ​പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ലു​മാ​ണ്​ ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക. കൂ​ടാ​തെ ദു​ബൈ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 200ല​ധി​കം ക​രീം ബൈ​ക്ക്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാം. ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ന്‍റെ അ​ന്ന്​ പു​ല​ർ​ച മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​വ​രെ ആ​ദ്യം വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യം എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 45 മി​നി​റ്റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സ​മ​യ ഫീ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൈ​ക്കി​ൾ സൗ​ഹൃ​ദ ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ റോ​ഡ്​​സ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി സി.​ഇ.​ഒ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ബ​ന്ന പ​റ​ഞ്ഞു. ക​രീ​മു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ പ്രാ​പ്​​ത​രാ​ക്കു​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ സ​ന്തോ​ഷ​വു​മെ​ന്ന ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​​ക​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്​​ ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​രീം ചീ​ഫ്​ ബി​സി​ന​സ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ബാ​സി​ൽ അ​ൽ ന​ഹ്​​ലൂ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ റൈ​ഡ്​ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം. കൂ​ടാ​തെ സു​ര​ക്ഷ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഐ.​ഡി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണം. ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ രാ​വി​ലെ 6.15 മു​ത​ൽ എ​ട്ടു മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ റൈ​ഡി​ന്‍റെ ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ക. ഇ​വ​ന്‍റ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്​ അ​രി​കി​ലാ​യാ​ണ്​ സൈ​ക്കി​ൾ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

