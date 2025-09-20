Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 8:49 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 8:49 PM IST

    ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പുകാർ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സാധ്യത

    -പാസ്​വേഡുകൾ ശക്തമല്ലെങ്കിൽ സുപ്രധാന രേഖകൾ ചോർന്നേക്കുമെന്ന്​ മുന്നറിയിപ്പ്​
    ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പുകാർ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സാധ്യത
    Listen to this Article

    അബൂദബി: ശക്തമായ പാസ്​വേഡുകൾ നൽകുന്നതുൾപ്പെടെ സുരക്ഷ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങളിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എ.ഇ സൈബർ സുരക്ഷ കൗൺസിൽ​. സുരക്ഷ നടപടികൾ ദുർബലമായാൽ ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങളിൽ കൈമാറുന്ന രഹസ്യരേഖകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

    സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത എല്ലാ ലിങ്കുകളും തട്ടിപ്പുകാർക്ക്​ ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറാനുള്ള അവസരം നൽകലാണെന്നും നിങ്ങളറിയാതെ വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ഇത്​ വഴിവെക്കുമെന്നും സുരക്ഷ കൗൺസിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.

    ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്​ അനുമതിയോട്​ കൂടി മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക, സുരക്ഷിതമായ പാസ്​വേർഡുകൾ നിർമിക്കുക, പ്രവേശനം നൽകുന്നതിന്​ മുമ്പ് യോഗത്തിൽ​ പ​ങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നീ നടപടികളിലൂടെ ഓൺലൈൻ യോഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന്​ സ്ഥാപനങ്ങളോടും സംഘടനകളോടും കൗൺസിൽ അഭ്യർഥിച്ചു.

    പൊതുവായ ഓൺലൈൻ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ സ്വകാര്യ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത്​ ഒഴിവാക്കണം. ഇത്തരം നടപടികൾ യോഗങ്ങളിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ റെകോഡ്​ ചെയ്യാൻ തട്ടിപ്പുകാർക്ക്​ അവസരം നൽകും. ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിനായുള്ള ലിങ്കുകൾ അയക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ശക്​തമായ സുരക്ഷ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.

    യോഗ ശേഷം അതേ ലിങ്ക്​ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്​ അനധികൃത പ്രവേശത്തിന്​ അവസരം നൽകലാവും. ഓരോ സമയത്തും യോഗം ചേരുമ്പോൾ പുതിയ ലിങ്കുകളും പാസ്​വേഡുകളും ഉപയോഗിക്കണം. കോവിഡ് 19 മൂലമുണ്ടായ ഡിജിറ്റൽ മാറ്റത്തിനിടെ ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ സാധാരണമായിരുന്നെങ്കിലും ബോധവത്​കരണത്തിലൂടെ ഇത്​ തടയാനാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും പൊതു, സ്വകാര്യ മീറ്റിങ്ങുകളെ ഹാക്ക്​ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്​.

    പങ്കുവെക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ കാരണമോ മീറ്റിങ്​ ഐഡികൾ ആവർത്തിക്കുന്നത്​ മൂലമോ ആണ്​ ഇത്​ സംഭവിക്കുന്നത്​. യോഗങ്ങളുടെ രീതികൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചോർത്തപ്പെടുന്ന ഡാറ്റകളുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാകുക. തെറ്റായ ഇ-മെയിൽ വിലാസങ്ങളോ ഇൻബോക്സുകളോ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ചിലരിലേക്ക്​ ക്ഷണം പോകുന്നതിന്​ വഴിവെക്കുമെന്നും കൗൺസിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    TAGS:online meetingUAEFraudsterspasswordsInfiltrateCyber ​​Security Council
    X