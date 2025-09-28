Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:07 AM IST

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ വെ​ബ്‌​ സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്​

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്
    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ വെ​ബ്‌​ സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്​
    cancel

    ദു​ബൈ: സെ​ര്‍ച് എ​ന്‍ജി​നു​ക​ളി​ലും സ​മൂ​ഹി​മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള വ്യാ​ജ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് നി​ര്‍മി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പ് വി​രു​ദ്ധ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​രം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ള്‍ക്കു മേ​ല്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി പ​ണം ത​ട്ടു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നും സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ ഇ-​ക്രൈം പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം മു​ഖേ​ന​യോ 901 ന​മ്പ​രി​ല്‍ വി​ളി​ച്ചോ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം എ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ പ​രാ​തി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യും ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കി​ട്ടു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ നേ​രി​ട്ടു ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ന​ല്‍കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് ഇ​ര​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത നേ​ടും. തു​ട​ര്‍ന്ന് റി​മോ​ട്ട് ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ര്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ള്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും.

    ഇ​ത് ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ര​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ സ്‌​ക്രീ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​നു​മാ​യി പ​ങ്കു​​വെ​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ ബാ​ങ്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​വ​ര്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. ഇ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ​ണം ട്രാ​ന്‍സ്ഫ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യോ പ​ര്‍ച്ചേ​സു​ക​ള്‍ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ ആ​ണ് ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:frauddubai policeprotectiongulf news malayalam
    News Summary - Fraud in the name of consumer protection websites
    Similar News
    Next Story
    X