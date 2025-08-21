Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Aug 2025 6:38 PM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 6:38 PM IST

    മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽ തട്ടിപ്പ്​; ജാഗ്രത വേണമെന്ന്​ ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്​

    അംഗീകൃത തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ കൈപ്പറ്റുന്ന ഏജന്‍റുമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
    മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽ തട്ടിപ്പ്​; ജാഗ്രത വേണമെന്ന്​ ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്​
    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽ തട്ടിപ്പ്​ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്​. വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക്​ നിശ്​ചയിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകൃത തുകയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ കൈപ്പറ്റുന്ന ഏജന്‍റുമാരുടെ തട്ടിപ്പിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നാണ്​ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കോൺസുലേറ്റ്​ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു​.

    നേരത്തെയും ഇത്​ സംബന്ധിച്ച്​ കോൺസുലേറ്റ്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ കൂടുതൽ നിരക്ക്​ ഈടാക്കുന്നതായി പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ പരാതികൾ ഉയർന്ന പശ്​ചാത്തലത്തിലാണ്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയിരിക്കുന്നത്​. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ടിന്​(ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ്​) കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളുടെ പാനൽ വഴി കോൺസുലേറ്റ്​ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്​ സഹായം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്​.

    ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിശ്​ചയിച്ച മാനദണ്ഡപ്രകാരം മരിച്ചയാൾക്ക്​ തൊഴിലുടമ അല്ലെങ്കിൽ സ്​പോൺസർ ഇല്ലെങ്കിലും, മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ചെലവ്​ വഹിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ്​ പോളിസിയില്ലെങ്കിലുമാണ്​ ഈ സഹായം ലഭിക്കുക. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബം ഒരു ചെലവും വഹിക്കേണ്ടതുമില്ലെന്നും കോൺസുലേറ്റ്​ അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. യു.എ.ഇ നിയമപ്രകാരം മരിച്ച ജീവനക്കാരന്‍റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിലോ, താമസസ്ഥലത്തോ എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ചെലവും തൊഴിലുടമ വഹിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ഓർമിപ്പിച്ചു.

    എല്ലാ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ കോണസുലേറ്റിനെ ആശ്രയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട അധികൃതർ 24മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്​ലൈൻ നമ്പറും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​.‪ +971507347676‬(മൊബൈൽ/വാട്​സ്ആപ്), 80046342 (ടോൾഫ്രീ) എന്നിവയാണ്​ ഹെൽപ് ​ലൈൻ നമ്പറുകൾ.

