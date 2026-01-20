Begin typing your search above and press return to search.
    20 Jan 2026 9:18 AM IST
    20 Jan 2026 9:18 AM IST

    150 രാജ്യങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഫ്രാഗ്രൻസ് വേൾഡ്; എക്സ്പോ സിറ്റിയിൽ ആഘോഷം

    അ​തി​ഥി​യാ​യി ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    150 രാജ്യങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഫ്രാഗ്രൻസ് വേൾഡ്; എക്സ്പോ സിറ്റിയിൽ ആഘോഷം
    ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ് വേ​ൾ​ഡ് 150 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ പോ​ള​ണ്ട് മൂ​സ സ​മീ​പം

    ദു​ബൈ: മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ പോ​ള​ണ്ട് മൂ​സ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ് വേ​ൾ​ഡ് 150 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ദു​ബൈ എ​ക്സ്പോ സി​റ്റി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ് വേ​ൾ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ പോ​ള​ണ്ട് മൂ​സ​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സി​ഗ്നേ​ച്ച​റോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഡ്രോ​ൺ ഷോ​യി​ലൂ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ ലോ​ഗോ അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്തു. സി.​ഇ.​ഒ പി.​വി സ​ലാം, ജോ​യി​ന്റ് സി.​ഇ.​ഒ പി.​വി സ​ഫീ​ൻ, ല​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പോ​ള​ണ്ട് മൂ​സ​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ക​ഥ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യ ‘കു​ഞ്ഞോ​ൻ’ ഡോ​ക്യൂ-​ഫി​ക്ഷ​ൻ സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. സി​നി​മ സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത് ജീ​വ​ൻ ജോ​സാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ സെ​ബി​ൻ പൗ​ലോ​സ് ര​ചി​ച്ച ‘ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ് ഓ​ഫ്​ ല​ഗ​സി’ എ​ന്ന ജീ​വ​ച​രി​ത്ര പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    150ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ, ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ർ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 2,000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രേ​ഡും ന​ട​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ഏ​ഴ് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2004ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫ്രാ​ഗ്ര​ൻ​സ് വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ന്ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പെ​ർ​ഫ്യൂം വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലോ​ക സു​ഗ​ന്ധ വി​പ​ണി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

