    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 5:22 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 5:23 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഈദുൽ ഫിത്​റിന്​ നാലുദിവസം അവധി

    മാർച്ച്​ 19 മുതൽ 22 വരെയാണ്​ അവധി ലഭിക്കുക
    യു.എ.ഇയിൽ ഈദുൽ ഫിത്​റിന്​ നാലുദിവസം അവധി
    ദുബൈ: രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ, സർക്കാർ മേഖലകളുടെ ഈദുൽ ഫിത്​ർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ യു.എ.ഇ അധികൃതർ. എല്ലാ ഫെഡറൽ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും സ്​ഥാപനങ്ങൾക്കും പൊതുമേഖലാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും മാർച്ച്​ 19മുതൽ 22വരെയാണ്​ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്‍റ്​ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്​സസ്​ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    സ്വകാര്യ മേഖലക്ക്​ മാർച്ച്​ 19മുതൽ 21വരെയാണ്​ അവധി​. അതേസമയം റമദാൻ 30 പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ്​ പെരുന്നാൾ വരുന്നതെങ്കിൽ 22വരെ സ്വകാര്യ മേഖലക്കും അവധി ലഭിക്കും. മാനവവിഭവ ശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയമാണ്​ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. രാജ്യത്ത്​ ഇത്തവണ മാർച്ച്​ 19ന്​, അല്ലെങ്കിൽ 20ന്​ ആണ്​ ഈദുൽ ഫിത്​ർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. മാർച്ച്​ 18 അഥവാ റമദാൻ 29ന്​ മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഈദുൽ ഫിത്​ർ പ്രഖ്യാപിക്കും.

    News Summary - Four-day holiday for Eid al-Fitr in the UAE
