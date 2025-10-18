Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:30 AM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ നാല്​ ദിവസം ദീപാവലി അവധി

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ത​യാ​റെ​ടു​ത്ത്​ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ
    ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ നാല്​ ദിവസം ദീപാവലി അവധി
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ​യാ​ണ്​ അ​വ​ധി. ചി​ല സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ​യും അ​വ​ധി ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ദീ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക്​ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്കം ന​ൽ​കും. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ത്ത്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ. ദീ​പാ​വ​ലി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച്​ നി​ര​വ​ധി ഓ​ഫ​റു​ക​ളും സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ട്രാ​വ​ൽ, ഗോ ​കൈ​റ്റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ട്രാ​വ​ൽ​സു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ദീ​പാ​വ​ലി അ​വ​ധി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​ര്‍, ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ഓ​ഫ് ലൈ​റ്റ്സ് എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ 17 മു​ത​ല്‍ 26 വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം. ദു​ബൈ ഇ​ക്കോ​ണ​മി ആ​ന്‍ഡ് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍. ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റും ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്‍റും ചേ​ര്‍ന്നു ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​കും.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 17ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്ക് അ​ല്‍ സീ​ഫ് ക്രീ​ക്കി​ല്‍ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ന​ട​ന്നു. അ​ല്‍ സീ​ഫി​ല്‍ 17 മു​ത​ല്‍ 19 വ​രെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ശി​ല്‍പ​ശാ​ല, സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി, സ്റ്റാ​ന്‍ഡ്അ​പ് കോ​മ​ഡി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    17, 18, 24, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ലും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. 17 മു​ത​ല്‍ 20 വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും. രം​ഗോ​ലി പെ​യ്ന്റി​ങ്, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ ദീ​പാ​വ​ലി മേ​ള എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാ​മു​ണ്ടാ​കും. 18ന് ​ദു​ബൈ ഓ​പ്പ​റ​യി​ല്‍ ഇ​ള​യ​രാ​ജ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ, അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ്രി​യ ജെ​റ​മി​യ​യു​ടെ ദ ​ജെ​റ​മി​യ പ്രൊ​ക്ടി​ന്‍റെ ത​ത്സ​മ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കും. 25ന് ​കൊ​ക്ക​കോ​ള അ​രീ​ന​യി​ല്‍ കോ​മ​ഡി താ​രം റ​സ​ല്‍ പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സെ​ത്തും. 18, 19 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ സ​ബീ​ല്‍ തി​യ​റ്റ​റി​ല്‍ ഷു​ഗ​ര്‍ സ​മ്മി​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഹാ​സ്യ​പ​രി​പാ​ടി​യും കാ​ണാം. 25ന് ​അ​ല്‍ ഖൂ​സി​ലെ ഹൈ​വി​ല്‍ ത​മി​ഴ് ഹാ​സ്യ​താ​രം പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ദീ​പാ​വ​ലി​യു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന നാ​ട​കം 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ പ്ലാ​സ​യി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    TAGS:UAE NewsdiwaliHolidayindian schools
