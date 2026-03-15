Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇയിൽ നാല്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 March 2026 5:47 PM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 5:47 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ നാല്​ ബാലിസ്റ്റിക്​ മി​സൈലുകൾ തടഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    രാജ്യത്ത്​ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം 142 ആയി
    cancel

    ദുബൈ: ഇറാനിൽനിന്ന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട 4 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 6 ഡ്രോണുകളും യു.എ.ഇയുടെ എയർ ഡിഫൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ തടഞ്ഞതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സംഘർഷം ആരംഭിച്ച്​ 16ാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയും തുടർന്ന ആക്രമണങ്ങളെ വളരെ വിജയകരമായാണ്​ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ​തടഞ്ഞത്​. ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇതുവരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ 298 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, 15 ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ, 1606 ഡ്രോണുകൾ എന്നിവ തടഞ്ഞതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    ആക്രമണങ്ങളിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമടക്കം 6 പേരാണ്​ കൊല്ലപ്പെട്ടത്​. കൂടാതെ ഇന്ത്യക്കാരടക്കം വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 142 പേർക്ക് ചെറിയതും മിതമായതുമായ പരിക്കുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഉയർന്ന ജാഗ്രതയിലാണ്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Gulf News UAE US Israel Iran War
    News Summary - Four ballistic missiles intercepted in UAE
    Similar News
    Next Story
    X