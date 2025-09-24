Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Sept 2025 10:42 AM IST
    date_range 24 Sept 2025 10:42 AM IST

    നാ​ല് ആ​സ്റ്റ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഖി​സൈ​സ്

    ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു
    നാ​ല് ആ​സ്റ്റ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഖി​സൈ​സ്
    ദു​ബൈ: ജി.​സി.​സി​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ദാ​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന് വീ​ണ്ടും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​രം. ആ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ നാ​ല് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ന്യൂ​സ് വീ​ക്കി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി.

    ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പ​രി​ച​ര​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും രോ​ഗി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മി​ക​ച്ച​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 350 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ഷി​ക റാ​ങ്കി​ങ് ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ൽ ഖി​സൈ​സ്(​റാ​ങ്ക് 267), ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മ​ൻ​ഖൂ​ൽ (റാ​ങ്ക് 309), മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ൽ സ​ഫ (റാ​ങ്ക് 248) എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ൽ ഖി​സൈ​സ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ റി​യാ​ദി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ സ​ന​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും (റാ​ങ്ക് 341) ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ആ​സ്റ്റ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നീ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ന്യൂ​സ് വീ​ക്കി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ഇ​ടം നേ​ടു​ന്ന​ത് ആ​സ്റ്റ​റി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ലി​ഷ മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ന്യൂ​സ് വീ​ക്കി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ്, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള സ​ർ​വേ​ക​ളെ​യും, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ്.

    TAGS:asteruae-uae newsgulf news malayalam
    News Summary - Four Aster hospitals in the list of smart hospitals, Aster Qisas
