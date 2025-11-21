Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:07 AM IST

    ഫോസ ദുബൈ ‘ഫോസ്‌പോർട്സ് 2025’ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം

    ഫോസ ദുബൈ ‘ഫോസ്‌പോർട്സ് 2025’ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം
    ഫോ​സ ദു​ബൈ ‘ഫോ​സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് 2025’ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് ഓ​ൾ​ഡ് സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘ഫോ​സ’ ദു​ബൈ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഫോ​സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് ബ്രോ​ഷ​ർ വ​ട​ക​ര എം.​പി​യും ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ന​വം​ബ​ർ 30നു ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മ​ണി മു​ത​ൽ ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. നാ​ല് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ണി നി​ര​ക്കു​ക. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ നി​ര​വ​ധി സ്പോ​ർ​ട്സ്/​ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും.

    ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​പി ഗ്രൂ​പ്പ് എം.​ഡി കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫോ​സ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​ബീ​ബ് കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി, റ​ഷീ​ദ് ഓ​പ്പ​സ്, ഒ.​കെ നി​ഹാ​ദ്, പി.​കെ സ​ഹീ​ർ, റ​ഊ​ഫ് ചാ​ലി​ൽ, സി.​ടി ഫാ​രി​സ്, ക​ബീ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഹാ​രി​സ് ക​മ്മാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Fosa Dubai launches ‘FoSports 2025’ brochure
