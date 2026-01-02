Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Jan 2026 6:56 AM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 6:56 AM IST

    നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ അ​ക്ഷ​ര മ​ധു​രം; പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​ട ന​ൽ​കി മു​ര​ളി​മാ​ഷ്​

    നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ അ​ക്ഷ​ര മ​ധു​രം; പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​ട ന​ൽ​കി മു​ര​ളി​മാ​ഷ്​
    മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത്

    അ​ജ്മാ​ന്‍: ക​വി​ത ചൊ​ല്ലി​യും ചൊ​ല്ലി​പ്പ​ഠി​പ്പി​ച്ചും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് വി​സ്മ​യം തീ​ര്‍ത്ത മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത് എ​ന്ന മു​ര​ളി​മാ​ഷ്‌ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്താ​യും സ്കൂ​ളി​ലെ മു​ര​ളി​മാ​ഷാ​യും ജീ​വി​താ​ര​ങ്ങ​ത്ത് നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് ഈ ​തൃ​ശൂ​ര്‍ വ​ല​പ്പാ​ട്ടു​കാ​ര​ന്‍. 1987ൽ ​തു​ട​ങ്ങി ഇ​രു​പ​ത്തി​യെ​ട്ടു​വ​ര്‍ഷം ദു​ബൈ എ​ന്‍.​ഐ മോ​ഡ​ല്‍ സ്കൂ​ളി​ലും ശേ​ഷം 2015ൽ ​അ​ജ്മാ​ന്‍ അ​ല്‍ അ​മീ​ര്‍ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ലു​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ന​രം​ഗ​ത്ത്​ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ശി​ഷ്യ​ര്‍ക്ക് മ​ല​യാ​ളം സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി എ​ന്ത് സം​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും മാ​ഷി​ന്‍റെ സാ​മീ​പ്യം ത​ണ​ലാ​കാ​റു​ണ്ട്. ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലും പു​റ​ത്തും വ​ലു​പ്പ​ച്ചെ​റു​പ്പ​മി​ല്ലാ​തെ ചൊ​ല്ലി​യും ചൊ​ല്ലി​പ്പ​ഠി​പ്പി​ച്ചും ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ന്‍റെ വി​സ്മ​യം തീ​ര്‍ക്കും മാ​ഷി​ന്‍റെ ഓ​രോ ഇ​ട​പെ​ട​ലും.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് ഒ​രു ഒ​ഴി​വു​മി​ല്ല. ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വ​ഴി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മാ​ഷ്‌ തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്‍റെ അ​നൗ​പ​ചാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മി​തി (കാ​ന്‍ഫെ​ഡ്)​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി ‘ആ​ധി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​ധി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാം ​അ​ക്ഷ​ര​മു​ദ്ര, റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ്, കെ.​എം.​സി.​സി സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ വ്യാ​ക​ര​ണ​സം​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ തീ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ പേ​രെ​ടു​ത്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര്‍ വ​രെ പ​ല​പ്പോ​ഴും മാ​ഷെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ഷാ​ര്‍ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ല്‍ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ക​വി​ത​ചൊ​ല്ല​ലു​മാ​യി മാ​ഷ്​ എ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്‍പ​ത് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യാ​ക്ഷ​രം, അ​മ്മു​വി​ന്‍റെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, അ​മ്മു​വി​ന്‍റെ ചേ​ട്ടാ​യി, പ്ര​ണ​യ​മൊ​ഴി​ക​ൾ, ഇ​ത്തി​രി തൈ​രും ഒ​രു കു​ബ്ബൂ​സും, നോ​മ്പു​യി​ര് (ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ), ജ​ല​ത്തി​നു​പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്, ലൈ​ലാ മ​ജ്‌​നു, ക​ല​ഹി​ക്കു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ൾ (വി​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ), അ​മ്മു​വി​ന്‍റെ ലോ​കം, സു​കൃ​ത​ക്ക​ട​ൽ എ​ന്നീ കൃ​തി​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. സം​സം വെ​ള്ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ മാ​സാ​റു ഇ​മോ​ട്ടോ​യു​ടെ ‘ദ ​ഹി​ഡ​ന്‍ മെ​സേ​ജ​സ് ഇ​ന്‍ വാ​ട്ട​ര്‍’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ജ​ല​ത്തി​നു​പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് എ​ന്ന പേ​രി​ലും നി​സാ​മി​യു​ടെ ലൈ​ലാ മ​ജ്നു, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​വി​ക​ളു​ടെ ക​വി​ത​ക​ള്‍ ക​ല​ഹി​ക്കു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ള്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ലും വി​വ​ര്‍ത്ത​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ റേ​ഡി​യോ​യി​ല്‍ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ നി​റ​ക്കൂ​ട്ടു​മാ​യി 'കാ​വ്യം' എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യും എ​ന്‍.​ടി.​വി​യി​ല്‍ 'മൈ ​ടീ​ച്ച​ര്‍ മ​ല​യാ​ളം' എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യും ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ലം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശി​ഷ്ട​ജീ​വി​തം മാ​ഷ്‌ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. ഭാ​ര്യ: ബി​ന്ദു. മ​ക്ക​ള്‍: ശ്രീ​രാ​ഗ്, ന​ന്ദി​ത.

    News Summary - Forty years of sweet words; Murali Mash leaves for exile
