Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗൾഫ് മാധ്യമം മുൻ ലേഖകൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 7:39 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 7:39 PM IST

    ഗൾഫ് മാധ്യമം മുൻ ലേഖകൻ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗൾഫ് മാധ്യമം മുൻ ലേഖകൻ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    അബ്ദുൽ അസീസ് പുതിയങ്ങാടി

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ഗൾഫ് മാധ്യമത്തിൻ്റെയും മാധ്യമത്തിൻ്റെയും തുടക്കം മുതൽ ദുബൈ ലേഖകനായിരുന്ന അബ്ദുൽ അസീസ് പുതിയങ്ങാടി നാട്ടിൽ വച്ചു മരണപ്പെട്ടു. മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ദുബൈ ലേഖകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. റേഡിയൊ ഏഷ്യയിലെ പ്രഭാഷകനും ബർ ദുബൈ മസ്ജിദിൽ ഖുത്തുബ പരിഭാഷകനുമായി സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. തരംഗം കാസറ്റിന് വേണ്ടി നിരവധി ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിൽ മുട്ടത്ത് ആയിരുന്നു താമസം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അംഗമായിരുന്നു. ദുബൈ ഐ.സി.സി പ്രസിഡൻറ്, ജമാഅത്തെ ഇസ് ലാമി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമിതി അംഗം, മാടായി ഏരിയ പ്രസിഡൻറ്, മുട്ടം പ്രാദേശിക ഹൽക്ക നാസിം തുടങ്ങി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മതരംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. മക്കൾ സന, ബശീർ . അദ്ദേഹത്തിൻറെ ശിഷ്യനാണ് പ്രശസ്ത ഗായകൻ കണ്ണൂർ ശരീഫ് . മയ്യിത്ത് മുട്ടം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsgulfUAE
    News Summary - Former Gulf Media correspondent passes away in Sri Lanka
    Similar News
    Next Story
    X