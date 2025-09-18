Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:19 AM IST

    മുൻ ജീവനക്കാരന്​ മൂന്ന്​ ലക്ഷം ദിർഹം ശമ്പള കുടിശ്ശിക നല്‍കാന്‍ വിധി

    അ​ബൂ​ദ​ബി കോ​ട​തി​യാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി​യോ​ട്​ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്​
    മുൻ ജീവനക്കാരന്​ മൂന്ന്​ ലക്ഷം ദിർഹം ശമ്പള കുടിശ്ശിക നല്‍കാന്‍ വിധി
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും അ​ര്‍ഹ​മാ​യ മ​റ്റ്​ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍കാ​തെ, ജോ​ലി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് 2,95,589 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി ക​മ്പ​നി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. ആ​നു​കൂ​ല്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നും സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ല്‍ വ​കു​പ്പി​നും പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ല്‍ തീ​ര്‍പ്പു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സ് ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്.

    മു​പ്പ​ത് വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 1,11,047 ദി​ര്‍ഹം ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യും 1,95,000 ദി​ര്‍ഹം സ​ര്‍വി​സ് കാ​ല ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​യും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.6500 ദി​ര്‍ഹം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​മ​ട​ക്കം 11500 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ ശ​മ്പ​ളം. തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി അ​നു​കൂ​ല വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
