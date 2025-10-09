Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബ്രിട്ടീഷ് പ്രോ കോൺസുൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 6:12 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 6:12 PM IST

    ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോ കോൺസുൽ ജനറലായിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോ കോൺസുൽ ജനറലായിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി

    Listen to this Article

    ദുബൈ: യു.എ.ഇ രാഷ്ട്ര പിറവിക്ക്​ മുമ്പ്​ ട്രൂഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പ്രോ കോൺസുൽ ജനറലായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശി പി.പി. അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി(94)നിര്യാതനായി. അജ്മാനിലെ മകളുടെ വീട്ടിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു മരണം. 1950കളിൽ സിംഗപ്പൂരിലാണ്​ അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞിയുടെ നയതന്ത്ര ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.

    ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയിൽ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രവാസത്തിന്‍റെ ആദ്യകാലത്ത്​ അനേകം പ്രവാസികൾക്ക് സഹായവും അത്താണിയുമായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച മഗ്‌രിബ് നിസ്കാര ശേഷം ദുബൈ ഖിസൈസ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി. യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരായ യാസർ, റഈസ്, അഫ്സൽ, ഷബീർ, ആയിഷ എന്നിവർ മക്കളാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsbritish embassyKannur native dies in DubaiBritish Consul General
    News Summary - former British Pro Consul General, Kannur native, passed away
    Similar News
    Next Story
    X