Madhyamam
    U.A.E
    4 Dec 2025 9:15 AM IST
    4 Dec 2025 9:15 AM IST

    ഫോ​ർ​ബ്സ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ച് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ

    ഫോ​ർ​ബ്സ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ച് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫോ​ർ​ബ്സ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡോ. ​ന​ജ്​​ല ഉ​മ​ർ അ​ൽ ദു​ഖി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഡി.​ജി.​ഇ.​എം.​എ​സ് 2025 ഫോ​ർ​ബ്സ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ​യും സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ). ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ന​ജ്​​ല ഉ​മ​ർ അ​ൽ ദു​ഖി ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ആ​ഗോ​ള​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ പ​ദ്ധ​തി വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, ദു​ബൈ ഒ​രു ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ഹ​ബ്ബാ​യി’ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​വി​സ മോ​ഡ​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​ന​ജ്​​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സം​രം​ഭ​ക യാ​ത്ര ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ച്ച വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ദു​ബൈ​യി​യെ ഭാ​വി സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ച​ല​നാ​ത്മ​ക​ത​യെ പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ-​സം​രം​ഭ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ദു​ബൈ മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    UAE NewsGolden VisaIndiag.d.r.f.a
    X