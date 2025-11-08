അവുക്കാദർ കുട്ടി നഹ മെമ്മോറിയൽ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അവുക്കാദർ കുട്ടി നഹയുടെ സ്മരണാർഥം ദുബൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടാമത് അവുക്കാദർ കുട്ടി നഹ മെമ്മോറിയൽ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ സ്കൈ സ്പീഡ് നോബിൾ എഫ്.സി ബർ ദുബൈ ജേതാക്കളായി. ദുബൈ കെ.എം.സി.സി തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അബുഹൈൽ സ്പോർട്സ് ബേ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ. സി.എസ്.എസ് ഗ്രൂപ് എഫ്.സിയാണ് റണ്ണർ അപ്. ഫില്ലിങ് ഫ്രൈസ് എൽ സെവൻ എഫ്.സി ദുബൈ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
യു.എ.ഇ യോഗാസൻ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രതിനിധിയുമായ അഹ്മദ് ഇബ്രാഹിം മുസാബിഹ് ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യു.എ.ഇ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും അവുക്കാദർ കുട്ടി നഹയുടെ മകനുമായ അൻവർ നഹ, ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ യാഹു മോൻ ഹാജി, മുഹമ്മദ് പട്ടാമ്പി, സെക്രട്ടറിമാരായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അരിപ്പാമ്പ്ര, പി.വി. നാസർ, മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് കാലടി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൗഫൽ വേങ്ങര, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ.ടി. സലാം, സെക്രട്ടറി സൈതലവി പുതുപ്പറമ്പ്, തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി.സി. സൈതലവി ഉള്ളണം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജബ്ബാർ ക്ലാരി, ട്രഷറർ സാദിഖ് തിരൂരങ്ങാടി, അഷ്റഫ് കൊടക്കല്ല്, നസീഫ് നഹ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register