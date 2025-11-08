Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Nov 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    8 Nov 2025 8:51 AM IST

    അ​വു​ക്കാ​ദ​ർ കു​ട്ടി ന​ഹ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സ​മാ​പി​ച്ചു

    അ​വു​ക്കാ​ദ​ർ കു​ട്ടി ന​ഹ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സ​മാ​പി​ച്ചു
    അ​വു​ക്കാ​ദ​ർ കു​ട്ടി ന​ഹ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ്കൈ ​സ്പീ​ഡ് നോ​ബി​ൾ എ​ഫ്‌.​സി ബ​ർ​ദു​ബൈ ടീം

    ദു​ബൈ: മു​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​വു​ക്കാ​ദ​ർ കു​ട്ടി ന​ഹ​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത് അ​വു​ക്കാ​ദ​ർ കു​ട്ടി ന​ഹ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ സ്കൈ ​സ്പീ​ഡ് നോ​ബി​ൾ എ​ഫ്‌.​സി ബ​ർ ദു​ബൈ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ബു​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. സി.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ്രൂ​പ് എ​ഫ്‌.​സി​യാ​ണ്​ റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്. ഫി​ല്ലി​ങ്​ ഫ്രൈ​സ് എ​ൽ സെ​വ​ൻ എ​ഫ്‌.​സി ദു​ബൈ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    യു.​എ.​ഇ യോ​ഗാ​സ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സാ​ബി​ഹ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​വു​ക്കാ​ദ​ർ കു​ട്ടി ന​ഹ​യു​ടെ മ​ക​നു​മാ​യ അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ യാ​ഹു മോ​ൻ ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, പി.​വി. നാ​സ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ല​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ.​ടി. സ​ലാം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ത​ല​വി പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ്, തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി.​സി. സൈ​ത​ല​വി ഉ​ള്ള​ണം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ബ്ബാ​ർ ക്ലാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ദി​ഖ് തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ട​ക്ക​ല്ല്, ന​സീ​ഫ് ന​ഹ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

