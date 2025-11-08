Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:39 AM IST

    ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ​േബ്രാഷർ പ്രകാശനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ​േബ്രാഷർ പ്രകാശനം
    cancel
    camera_alt

    സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 16ാമ​ത് സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ​ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ജ്മാ​ൻ റ​ഹ്മാ​നി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ കു​റ്റി​ക്കോ​ട് ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഒ.​ടി. സ​ലാം, ക​രീം കാ​ല​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, അ​മീ​ൻ വ​ണ്ടൂ​ർ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ഹീ​ർ വി​ള​യി​ൽ, അ​ക്ബ​ർ മാ​റാ​ക്ക​ര, ജി​ല്ല സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​ഫാ​ൻ ക​മ്മി​ളി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കൂ​ടാ​തെ സി​റാ​ജ് ആ​സ്റ്റ​ർ, ബെ​ല്ലോ ബ​ഷീ​ർ, ഷ​ഫീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, വാ​ഹി​ദ് ദു​ബൈ, റി​യാ​സ് പ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു മ​ണി​ക്ക് അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentUAE Newsbrochure releasedgulf news malayalam
    News Summary - Football tournament brochure released
    Similar News
    Next Story
    X