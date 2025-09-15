ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ബ്രോഷർ പ്രകാശനംtext_fields
അബൂദബി: ശിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെന്റർ ആംബുലൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള കിക്കോഫ് മാറാക്കര സീസൺ 2 അഖിലേന്ത്യ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം എം.പി. അബ്ദുസമദ് സമദാനി എം.പി നിർവഹിച്ചു.
അബൂദബി യൂനിവേഴ്സിറ്റി സായിദ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നവംബർ 29നാണ് ടൂർണമെന്റ്. ബ്രോഷർ പ്രകാശനത്തിൽ അബൂദബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മൊയ്തുട്ടി വേളേരി, മലപ്പുറം ജില്ല ട്രഷറർ അഷ്റഫ് അലി പുതുക്കുടി, ജില്ല ഭാരവാഹികളായ മുനീർ എടയൂർ, ഷാഹിദ് ചെമ്മുക്കൻ, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റാഷിദ് തൊഴലിൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, ട്രഷറർ സലാം കൊളത്തോൾ, ഭാരവാഹികളായ, മജീദ് ചിറക്കൽ, അഷ്റഫ് ബക്കർ, അലി കോട്ടക്കൽ, പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളായ ബഷീർ കമ്പാല, ശരീഫ് ഫൈസി, അഷറഫ് പട്ടാക്കൽ, ജാഫർ പറമ്പാടൻ, ഷുക്കൂർ പകനല്ലൂർ, സഫീർ വില്ലൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
