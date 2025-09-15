Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 15 Sept 2025 6:33 AM IST
    date_range 15 Sept 2025 6:33 AM IST

    ഫുട്​ബാൾ ടൂർണമെന്‍റ്​ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം

    ഫുട്​ബാൾ ടൂർണമെന്‍റ്​ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്‍റ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള കി​ക്കോ​ഫ്​ മാ​റാ​ക്ക​ര സീ​സ​ൺ 2 അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സാ​യി​ദ് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 29നാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്. ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്തു​ട്ടി വേ​ളേ​രി, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ അ​ലി പു​തു​ക്കു​ടി, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​നീ​ർ എ​ട​യൂ​ർ, ഷാ​ഹി​ദ് ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റാ​ഷി​ദ് തൊ​ഴ​ലി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ലാം കൊ​ള​ത്തോ​ൾ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ, മ​ജീ​ദ് ചി​റ​ക്ക​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് ബ​ക്ക​ർ, അ​ലി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ ക​മ്പാ​ല, ശ​രീ​ഫ് ഫൈ​സി, അ​ഷ​റ​ഫ് പ​ട്ടാ​ക്ക​ൽ, ജാ​ഫ​ർ പ​റ​മ്പാ​ട​ൻ, ഷു​ക്കൂ​ർ പ​ക​ന​ല്ലൂ​ർ, സ​ഫീ​ർ വി​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

