Madhyamam
    U.A.E
    12 Oct 2025 7:30 AM IST
    12 Oct 2025 7:30 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി; അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യ​ത് 38 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട്​​ അ​ഡാ​ഫ്സ
    ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി; അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യ​ത് 38 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ
    അ​ഡാ​ഫ്സ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​ര്‍ഷി​ക ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ അ​തോ​റി​റ്റി (അ​ഡാ​ഫ്‌​സ) എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​ത്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം 38 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍. ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. വീ​ഴ്ച പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷ​വും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തു​ട​ർ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ട​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ അ​ഡാ​ഫ്‌​സ​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം മു​ഖേ​ന ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വാ​തി​ലാ​ണ് ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നെ​ന്നും അ​ഡാ​ഫ്‌​സ പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ബൂ​ദ​ബി ബാ​ര്‍കോ​ഡ് (എ​ഡി ബാ​ര്‍കോ​ഡ്) നേ​ടു​ന്ന​തി​നും ക​യ​റ്റു​മ​തി അ​നാ​യാ​സ​മാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യ​മാ​കും.

    ഓ​രോ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ര്‍ത്ത​ന​മി​ല്ലാ​തെ ആ​ഗോ​ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് അ​വ​സ​രം തു​റ​ക്കും. ഓ​രോ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി സു​ഗ​മ​മാ​ക്കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റ്- ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് സിം​ഗി​ള്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ മ​തി​യാ​കും. യു.​എ.​ഇ പാ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഇ​തി​നാ​യി ഇ​ക്കോ​ണ​മി​ക് ലൈ​സ​ന്‍സ് പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ൽ​ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ടൈ​പ്പ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്​ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വ​രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. അ​പേ​ക്ഷ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

