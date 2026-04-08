    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 April 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 8:41 AM IST

    ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമലംഘനം: സ്ഥാപനം പൂട്ടി

    ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമലംഘനം: സ്ഥാപനം പൂട്ടി
    അബൂദബി: ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമലംഘനം നടത്തിയതിന് അല്‍ഐനിലെ അല്‍ ദോംയതി സ്‌നാക്‌സ് ശാഖ അടച്ചുപൂട്ടിയതായി അബൂദബി കാര്‍ഷിക, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി(അഡാഫ്‌സ) അറിയിച്ചു. പരിശോധനകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നിയമലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന്​ വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതെന്ന് അഡാഫ്‌സ വ്യക്തമാക്കി.

    നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലും എമിറേറ്റിലെ വിവിധ ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ അഡാഫ്‌സ പൂട്ടിച്ചിരുന്നു. നിയമലംഘനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുകയോ സംശയങ്ങള്‍ തോന്നുകയോ ചെയ്താല്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

