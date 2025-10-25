Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:09 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:09 PM IST

    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ പരിശോധന

    -200 ​പ്രദർശകരിലായി 51,000 ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചത്​
    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ പരിശോധന
    ദുബൈ: ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി എമിറേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വിനോദ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായ ​​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധന നടത്തി. ​200 പ്രദർശകരിലായി 51,000 ഭക്ഷ്യ യൂനിറ്റുകളും 49 ഷിപ്​മെന്‍റുകളുമാണ്​ പരിശോധിച്ചത്​. ആഗോള ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ സ്റ്റാളുകൾ പ്രാദേശിക, ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഏറ്റവും നൂതനമായ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന.

    ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്‍റെ 30ാമത്​ എഡിഷന്​ ഈ മാസം 16ന്​ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. വർണാഭമായ ആഘോഷപരിപാടികളുമായാണ്​ ഇത്തവണ ആഗോള ഗ്രാമം മിഴി തുറന്നത്​. പുരാണ ലോകത്തിലെ 11 തീം മുറികളിലൂടെ സന്ദർശകർക്ക്​ പുതിയ പുതിയ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ കിങ്​ഡമാണ്​ ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത. ഈഫൽ ടവർ, താജ്​മഹൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ലോകാത്​ഭുതങ്ങളുടെ ചെറു രൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്ര​ത്യേക ഇടം, പൂക്കളുടെ വർണം വിതറുന്ന ഗാർഡൻസ്​ ഓഫ്​ വേൾഡ്​ തുടങ്ങിയവയും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്​.

    ലോകത്തെ വിത്യസ്തങ്ങളായ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന റെയിൽവേ മാർക്കറ്റ്​ ഡസർട്ട്​ ഡിസ്​ട്രിക്ട്​ എന്ന പേരിൽ റീബ്രാൻഡ്​ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. ഏഷ്യ ബൊളിവാർഡ്​ എന്ന പേരിൽ റോഡ്​ ഓഫ്​ ഏഷ്യ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്​. 25 ദിർഹം മുതലാണ്​ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്ക്​. സീസണിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു കോടി ദിർഹത്തിന്‍റെ ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസും ഇത്തവണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്​. പ്രീമിയം പാർക്കിങ്​ നിരക്ക്​ 120 ദിർഹമാണ്​. പി6 പാർക്കിങ്ങിന്​ 75 ദിർഹമാണ്​ നിരക്ക്​.

    TAGS:dubai global villageUAE Newsdubai municipalityFood safety inspectionsFood stalls
