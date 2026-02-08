മൂടൽ മഞ്ഞ്: ദുബൈ-ചെന്നെ എമിറേറ്റ്സ് വിമാനം ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടുtext_fields
ദുബൈ: മൂടൽ മഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ദുബൈയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയ എമിറേറ്റ്സ് വിമാനം ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. മൂടൽ മഞ്ഞിൽ ചെന്നൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ വ്യക്തമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം ബംഗളൂരുവിൽ ഇറക്കുകയായിരുന്നു. ദുബൈ കൂടാതെ കോലാലംപൂരിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളും മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, പൂണ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളും കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂലം ചെന്നൈയിൽ ഇറക്കാനാവാതെ ബംഗളൂരു, കോയമ്പത്തൂർ, ട്രിച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നതായി ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപോർട്ടു ചെയ്യുന്നു.
നിരവധി സർവിസുകൾ ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞതുമൂലം വൈകിയിട്ടുമുണ്ട്. എമിറേറ്റ്സിന്റെ ഇകെ544 വിമാനമാണ് ബംഗളൂരിവിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതെന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രക്കിങ് സൈറ്റുകളിൽ കാണിക്കുന്നത്. വൈകിയാണെങ്കിലും ഏതാണ്ട് 35 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത ശേഷം യാത്രക്കാരെ പിന്നീട് ചെന്നെയിലെത്തിച്ചതായാണ് വിവരം. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.30 ഓടെ 15,00 മീറ്ററായിരുന്നു റൺവേയിൽ ദൃശ്യപരത. 6.30 ഓടെ ഇത് വീണ്ടും 350 മീറ്ററായും 7.30 ഓടെ 150 മീറ്ററായും കുറഞ്ഞതായി എയർപോർട്ട് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 11.30ഓടെയാണ് വിമാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലായത്.
