    date_range 13 Aug 2025 8:57 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 8:57 AM IST

    യു.എ.ഇയിൽ പറക്കും ടാക്സി സജ്ജമായി

    സ​ർ​വി​സ്​ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​​ ആ​ർ​ച്ച​ർ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ
    യു.എ.ഇയിൽ പറക്കും ടാക്സി സജ്ജമായി
    അബൂദബി: ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ പ​റ​ന്നു തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ആ​ർ​ച്ച​ർ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ. പൈ​ല​റ്റു​ള്ള പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ളാ​ണ്​ വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന്​​ ത​യാ​റാ​യ​തെ​ന്ന്​ ആ​ർ​ച്ച​ർ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ആ​ദം ഗോ​ൾ​ഡ്​​സ്​​റ്റെ​യി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്കും​ശേ​ഷം പൈ​ല​റ്റു​ള്ള എ​യ​ർ​ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ്​​ ടീം ​ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. വൈ​കാ​തെ മി​ഡ്‌​നൈ​റ്റ് ലോ​ഞ്ച് പ​തി​പ്പും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ശേ​ഷി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, പൊ​തു​സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടു​ക, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യോ​ടൊ​​പ്പം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ എ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​മാ​നം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ബൂ​ബ​ദി ഏ​വി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ്​ സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​നം വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം, മി​ഡ്​​നൈ​റ്റ്​ പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫി​സു​മാ​യി ആ​ർ​ച്ച​ർ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തെ ക​രാ​റി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ‘ല​ഞ്ച് എ​ഡി​ഷ​ൻ’ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ർ​ച്ച​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​നു​മാ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫി​സു​മാ​യും ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ദ്യ മി​ഡ്​​നൈ​റ്റ്​ വി​മാ​നം യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ലും ജോ​ർ​ജി​യ​യി​ലു​മു​ള്ള യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ​വി​മാ​ന നി​ർ​മാ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​റ്​ മി​ഡ്​​നൈ​റ്റ്​ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE Newsserviceflying taxiArcher Aviation
    News Summary - Flying taxi ready in UAE; Archer Aviation says service will start soon
