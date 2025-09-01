Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    1 Sept 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 6:37 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ള മ​ഹോ​ത്സ​വം

    abudhabi malayali samajam
    അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പൂ​ക്ക​ളം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ അ​ത്തം തൊ​ട്ട് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പൂ​ക്ക​ള മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി.ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ത്തം തൊ​ട്ടാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 10 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ്​ ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ണ്​ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ചോ​തി ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മാ​ജം അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ട​ത്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി വ​നി​ത​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ​യി​നം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    UAE News Gulf News Abu Dhabi Malayali Samajam flower festival
